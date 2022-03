Imprese: il Lloyd’s Register celebra 150 anni in Italia con 75ma nave di Fincantieri in classe Lr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lloyd’s Register, azienda leader nel settore della classificazione navale, dei servizi e della consulenza per i settori marittimo e offshore, e Fincantieri quest’anno hanno già segnato un importante momento nella loro collaborazione di lunga data con la consegna della nave da crociera Discovery Princess, la 75ma nave costruita da Fincantieri in classe Lr. Lo riferisce una nota. L’amministratore delegato di Lr Group, Nick Brown, oggi ha omaggiato Giorgio Gomiero e Pierluigi Punter, rispettivamente direttore Operations e responsabile Progettazione di concetto della divisione Navi mercantili di Fincantieri, di una targa commemorativa raffigurante la Discovery Princess, durante un incontro avvenuto presso la sede di Trieste dell’azienda. La collaborazione fra il Lr e Fincantieri risale al 1990. Le 75 navi ammontano a un totale di oltre 6 milioni di tonnellate di stazza lorda e sono state costruite per diversi armatori, ospitando a bordo oltre 190 mila passeggeri. Quest’anno Fincantieri consegnerà altre quattro navi da crociera in classe Lr che nel 2022 festeggia il 150mo anno di attività in Italia. Fin dall’assunzione del primo ispettore navale, avvenuta a Genova nel 1872, il Lr ha lavorato al servizio dell’Italia contribuendo alla sua leadership mondiale nel settore delle navi passeggeri. Con un ricchissimo patrimonio comune in ambito marittimo, il Lr e Fincantieri hanno raggiunto insieme importanti primati nel settore, come la Carnival Destiny, consegnata nel 1996, all’epoca la prima nave da crociera sopra le 100 mila tonnellate di stazza lorda e più grande al mondo. (segue) (Com)