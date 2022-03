Imprese: il Lloyd’s Register celebra 150 anni in Italia con 75ma nave di Fincantieri in classe Lr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la Grand Princess, prosegue la nota, fu la più grande nave da crociera al mondo al momento della consegna, avvenuta nel 1998. Il Lr inoltre classificò il primo traghetto a propulsione mista fuel/Lng costruito in Italia, F.A.Gauthier, consegnato da Fincantieri nel 2015. “Il Lr è estremamente orgoglioso della collaborazione di lunga data con Fincantieri, con la quale condividiamo una visione comune di maggiore sostenibilità e di accelerazione dell’applicazione di tecnologie digitali all’interno di complessi progetti di nuova costruzione: siamo entusiasti di festeggiare insieme le 75 navi costruite in classe Lr proprio nell’anno in cui il Lr celebra i suoi 150 anni di attività in Italia”, ha commentato l’amministratore delegato di Lr Group, Nick Brown. Giorgio Gomiero, direttore Operations della divisione Navi mercantili di Fincantieri, ha aggiunto che “è un piacere celebrare una partnership così importante e durevole con il Lloyd’s Register, specialmente in una situazione complessa come quella che stiamo vivendo: siamo profondamente convinti che per raggiungere gli ambiziosi traguardi che ci siamo prefissati sia necessario stabilire rapporti di collaborazione solidi e produttivi, basati sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di una visione che sia sempre orientata al futuro e al miglioramento continuo”. (Com)