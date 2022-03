India: Punjab, Bhagwant Mann del Partito dell’uomo comune giura come capo del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bhagwant Mann del Partito dell’uomo comune (Aap) ha giurato oggi come capo del governo dello Stato indiano del Punjab, dopo la vittoria nelle elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa, che si sono svolte il 20 febbraio. La cerimonia di giuramento, amministrata dal governatore statale Banwarilal Purohit, si è svolta a Khatkar Kalan, villaggio natale del rivoluzionario Bhagat Singh. La cerimonia è stato una festa dell’Aap, con la presenza del leader Arvind Kejriwal (che è anche capo del governo del Territorio di Nuova Delhi) e dei deputati eletti. Non è stato invitato, invece, il capo del governo uscente, Charanjit Singh Channi, del Congresso nazionale indiano (Inc). Mann è stato scelto dall’Aap come candidato dopo un sondaggio telefonico. L’uomo, 48 anni, in politica dal 2011 dopo un passato da comico, è il presidente statale del partito, al quale è approdato dal Partito del popolo del Punjab (Ppp) di Parkash Singh Badal, fusosi nel 2016 nel Congresso. (segue) (Inn)