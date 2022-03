India: Punjab, Bhagwant Mann del Partito dell’uomo comune giura come capo del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria del Partito dell’uomo comune in Punjab è uno dei risultati più significativi dell’ultima tornata elettorale, che ha interessato anche altri quattro Stati (Uttar Pradesh, Uttarakhand, Manipur e Goa). L’Aap, che aveva solo 12 seggi nella legislatura punjabi precedente, ha conquistato 92 seggi assembleari su 117. Il Congresso, che governava, è il grande sconfitto, con 18 seggi; ne aveva vinti 77 nel 2017. Del resto il partito era reduce da una grave crisi interna: Channi era alla guida del governo uscente solo da settembre, al posto di Amarinder Singh, dimessosi in seguito a contrasti col presidente statale del Congresso, Navjot Singh Sidhu. Amarinder Singh, 79 anni noto come il Capitano per la sua carriera militare, precedente quella politica, dopo essere stato per più di 40 anni un uomo di punta del Congresso, ha fondato un nuovo partito – il Congresso del popolo del Punjab (Plc) – e si è accordato per le candidature col Partito del popolo indiano (Bjp), non ottenendo comunque nessuno dei collegi in cui si era presentato. (segue) (Inn)