India: Punjab, Bhagwant Mann del Partito dell’uomo comune giura come capo del governo (4)

- Lo Stato del Punjab, nell’India settentrionale, è stato istituito nel 1966 con capitale Chandigarh, che è uno dei Territori dell’Unione indiana ed è anche la capitale del vicino Stato dell’Haryana. Nel 1947, con la nascita di India e Pakistan come Paesi indipendenti dall’impero coloniale britannico, il territorio del Punjab era stato diviso in Punjab indiano a est, per lo più sikh e indù, e Punjab pachistano (con capitale Lahore) a ovest, più musulmano. Il Punjab indiano ha una popolazione di circa 30 milioni di abitanti, per la maggioranza (circa il 60 per cento) di religione sikh. Il punjabi è la prima lingua, parlata dal 90 per cento della popolazione. Le terre del Punjab sono tra le più fertili del Paese, ideali per la coltivazione di grano, tanto che lo Stato viene chiamato “il granaio dell’India”. Altre colture importanti sono il riso, il cotone, la canna da zucchero, il mais, la frutta e la verdura. Il Punjab, culla della Civiltà della valle dell’Indo, di cui conserva alcuni siti, è ricco di storia, cultura e arte. Tra le principali attrazioni turistiche la grande architettura sikh, l’antico forte di Bathinda, la moderna città di Chandigarh progettata da Le Corbusier e il Tempio d’oro di Amritsar. (Inn)