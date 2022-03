Trasporti: Grimaldi (Alis), sciopero sarebbe atto delinquenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurando alla Fiera di Verona la prima edizione di Let Expo - Logistics Eco Transport Trade Show, la fiera di sistema del trasporto e della logistica sostenibile, il presidente di Alis Guido Grimaldi, spiega il valore e il ruolo del settore. “Abbiamo più di 200 espositori e contiamo di superare le 40 mila presenze nei giorni di apertura. Credo sia un messaggio di fiducia in un momento così delicato. Il trasporto e la logistica non si sono fermati, hanno fatto la differenza in un momento così delicato. Quando in questi giorni si sono ipotizzati degli scioperi, noi abbiamo detto no, ritenendoli degli atti delinquenziali, soprattutto se si pensa alle necessità di beni delle famiglie. E vero che stiamo soffrendo, ma bisogna aprire al dialogo, non agli scontri e sicuramente non ai fermi”.(Rev)