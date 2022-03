Speciale energia: Cingolani, aumenti gas legati a grande speculazione di alcuni hub

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lo stoccaggio di gas del prossimo inverno "ci servono 12 miliardi di metri cubi". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nell'informativa nell'Aula del Senato sui recenti ulteriori rincari del costo dell'energia e sulle misure del governo per contrastarne gli effetti. "A marzo del 22 siamo a 1,5 euro per metro cubo servirebbero quindi 15 miliardi di euro. Un anno fa di questi tempi il costo era di 30 centesimi a metro cubo. Non è giustificato che a parità di tutto il prezzo aumenti così, questa è stata la mia affermazione un po' dura. Se la materia è la stessa non è possibile che costi cinque volte di più", ha spiegato. "E' solo una grande speculazione da parte di certi hub", ha aggiunto. (Rin)