Speciale energia: Cingolani, no problemi a breve termine se stop gas da Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel breve termine (circa un mese), "grazie all’atteso miglioramento delle condizioni climatiche, si stima una riduzione della domanda per uso civile pari a circa 40 metri cubi al giorno a fine marzo, in condizioni di freddo standard. Pertanto, anche una completa interruzione dei flussi dalla Russia dalla attuale settimana non dovrebbe comportare problemi di fornitura interna". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nell'informativa nell'Aula del Senato sui recenti ulteriori rincari del costo dell'energia e sulle misure del governo per contrastarne gli effetti. "Eventuali picchi di domanda potrebbero essere assorbiti modulando opportunamente i volumi in stoccaggio o con altra capacità di import. Problemi per assicurare la fornitura a tutti i consumatori italiani potrebbero avvenire solo in caso di un picco di freddo eccezionale entro fine marzo e o contestuali disruptions su altre rotte di importazione", ha aggiunto. (Rin)