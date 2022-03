Speciale energia: Cingolani, sganciare rinnovabili da prezzo gas e fissare price cap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gas costa "troppo è doppiamente sbagliato agganciare le rinnovabili al prezzo gas". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nell'informativa nell'Aula del Senato sui recenti ulteriori rincari del costo dell'energia e sulle misure del governo per contrastarne gli effetti. Vi è un'ipotesi di price cap "tetto al prezzo europeo sulla transazione di gas all'ingrosso. Porterebbe molti benefici anche sul prezzo di mercato elettrico", ha aggiunto il ministro. "L'Europa compra i tre quarti di gas mondiale in tubazione e se dice non voler pagare più di tanto, l'esportatore non avrebbe tanti altri mercati in tubazione a cui rivolgersi", ha chiarito Cingolani per poi ammettere che le due misure "vanno ad incidere su regole di mercato complesse da cambiare". (Rin)