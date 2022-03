Speciale energia: Cingolani, consumi gas stabili in ultimi 20 anni, dipendenza Italia al 95 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consumi di gas naturale sono rimasti "sostanzialmente stabili nei ultimi due decenni". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nell'informativa nell'Aula del Senato sui recenti ulteriori rincari del costo dell'energia e sulle misure del governo per contrastarne gli effetti. "Dipendiamo per il 95 per cento dal gas naturale. Nel nostro energy mix abbiamo sostanzialmente rinnovabili e gas. Da quindi la nostra dipendenza", ha aggiunto. (Rin)