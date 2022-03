Speciale energia: Cingolani, margini per aumentare produzione rigassificatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre rigassificatori, di Panigaglia, quello offshore al largo di Rovigo e quello galleggiante al largo di Livorno, "producono il 13 per cento del nostro gas. C'è margine per aumentare la loro produzione". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nell'informativa nell'Aula del Senato sui recenti ulteriori rincari del costo dell'energia e sulle misure del governo per contrastarne gli effetti. (Rin)