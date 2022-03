Speciale energia: Cingolani, Italia ha aderito a "oil release" per mitigare incremento Brent

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per mitigare l’incremento del Brent, "Stati Uniti e Unione europea hanno operato una oil release. In tale contesto, l’Italia ha aderito alla proposta, su base volontaria, di rilascio coordinato di una quota delle proprie scorte petrolifere promossa dall'Agenzia internazionale dell'Energia, con un contributo di 2,041 milioni di barili, con l’obiettivo di ridurre il picco di prezzi a cui stiamo assistendo a causa degli effetti indiretti di riduzione dell’offerta della Russia conseguenti alle sanzioni applicate a seguito dell’invasione dell’Ucraina". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nell'informativa nell'Aula del Senato sui recenti ulteriori rincari del costo dell'energia e sulle misure del governo per contrastarne gli effetti. "Per l’Italia si tratta di circa 277.000 tonnellate di greggio che comprendono, oltre alla quantità standard stabilita per il nostro Paese, anche un ulteriore 25 per cento a copertura della quota di quei paesi che non hanno aderito". (Rin)