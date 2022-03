Speciale energia: Cingolani, con pacchetto RePowerEu misure per contenere aumenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata avviata una discussione a livello europeo su possibili misure per contenere l’incremento dei prezzi "tramite il pacchetto RePowerEu" tra queste provvedimenti "per mitigare l’impatto sui prezzi residenziali e per piccole imprese, regole per aiuti di Stato che consentano di far fronte agli elevati costi energetici per imprese e misure per la tassazione di extra-profitti per finanziare le misure di supporto". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nell'informativa nell'Aula del Senato sui recenti ulteriori rincari del costo dell'energia e sulle misure del governo per contrastarne gli effetti. (Rin)