Ucraina: Guerini, non possiamo giudicare posizioni Zelensky

22 luglio 2021

- Non si possono giudicare le posizioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky circa il rifiuto della proposta di neutralità su modello svedese. Lo ha detto il ministro alla Difesa, Lorenzo Guerini, a margine dei lavori della riunione dei ministri della Difesa della Nato. "A me pare che noi non possiamo giudicare le posizioni di Zelensky. Zelensky sta interpretando le sofferenze del suo popolo, sta conducendo l'Ucraina in un momento di grave difficoltà, sta costruendo e realizzando una resistenza che credo definire eroico sia giusto", ha detto Guerini. "Penso che non possiamo giudicare le posizioni che Zelensky e l'Ucraina assumeranno", ha continuato il ministro. "Da parte nostra c'è l'invito e l'impegno per far sì che ci siano spazi per la diplomazia, per trovare consenso, per trovare una soluzione politica alla situazione", ha proseguito. "Ma credo che siano Zelensky e l'Ucraina padroni del proprio destino", ha evidenziato. Il ministro ha poi specificato di ritenere che la visita a Kiev dei tre primi ministri di Slovenia, Polonia e Repubblica Ceca, "sia stata una visita di solidarietà rispetto alle sofferenze dell'Ucraina, rispetto alle sofferenze del popolo di quel Paese, di sostegno a ciò che Zelensky e il suo governo stanno realizzando". (Beb)