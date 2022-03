Emirati-Regno Unito: Johnson incontra principe ereditario Abu Dhabi, focus su sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, è stato ricevuto dall’erede al trono di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed al Nahyan, con il quale ha affrontato il possibile aumento della collaborazione bilaterale in termini di sicurezza energetica, difesa e commercio. Lo riferisce una nota del governo britannico. Johnson ha dato il via oggi ad una missione negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita per tentare di convincere le leadership dei due Paesi petroliferi ad aumentare la produzione di petrolio e gas per mitigare gli effetti sui mercati energetici della guerra in corso tra Ucraina e Russia. (segue) (Rel)