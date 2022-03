Emirati-Regno Unito: Johnson incontra principe ereditario Abu Dhabi, focus su sicurezza energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del presidente russo Vladmir Putin di invadere l'Ucraina "sta causando incertezza globale e un aumento del prezzo del petrolio", ha dichiarato Johnson ai giornalisti ad Abu Dhabi prima del suo incontro con il principe ereditario Mohammed bin Zayed. "Tutti possono vedere l'effetto dell'aumento dei prezzi del gas che sta attraversando", ha aggiunto. A causa della dipendenza dell'Europa dal petrolio e dal gas russo, Putin è stato "stato in grado di ricattare l'Occidente per tenere in ostaggio le economie occidentali", ha affermato. "Abbiamo bisogno di indipendenza energetica", ha aggiunto Johnson. “La ragione della mia visita non riguarda solo il petrolio. Gli Emirati sono anche alcuni dei maggiori investitori nel Golfo nelle energie rinnovabili del Regno Unito”, ha aggiunto il premier britannico. (segue) (Rel)