Emirati-Regno Unito: Johnson incontra principe ereditario Abu Dhabi, focus su sicurezza energetica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 ha spinto la domanda di petrolio al ribasso, con i prezzi del greggio Brent che nel 2020 si sono tenuti in media sui 42 dollari prima di salire a 70 dollari nel 2021 sulla scia di un accordo dei principali produttori di petrolio Opec e non Opec (nota come alleanza Opec+) per ridurre drasticamente la produzione. L'accordo, guidato da Arabia Saudita e Russia, prevede un graduale aumento dei livelli di produzione ogni mese man mano che le economie si riprendono, ma non tiene conto dell'impatto della guerra in Ucraina, lanciata dalla Russia lo scorso 24 febbraio. Il ministro dell'Energia degli Emirati Arabi Uniti, Suhail Mohamed Al Mazrouei, la scorsa settimana, ha affermato che il Paese è "impegnato nell'accordo Opec+ e nel suo meccanismo di adeguamento mensile della produzione esistente". (Rel)