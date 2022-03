Taiwan: avvistato un velivolo cinese nella Zona d'identificazione della difesa aerea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per incrementare la propria capacità di risposta a un'eventuale offensiva cinese su larga scala, il parlamento ha approvato a gennaio un bilancio extra per la difesa da 8,55 miliardi di dollari, finalizzato all'acquisto di missili e navi con cui contrastare l'aggressività militare del gigante asiatico. La proposta è stata sostenuta da tutti i 113 deputati dei quattro gruppi parlamentari. "L'approvazione del bilancio mostra alla comunità internazionale che Taiwan è seriamente intenzionata a difendersi e che lo sforzo gode di un ampio sostegno pubblico", hanno detto i legislatori del Partito progressista democratico (Ppd), che attualmente riveste la maggioranza in parlamento. Posizione condivisa anche dai membri della forza conservatrice all'opposizione, il Kuomintang (Kmt), che ha posto l'accento sull'oculata gestione dei fondi. Il ministero della Difesa dovrà presentare ogni anno una relazione al parlamento sullo stato delle acquisizioni. Nel 2022, inoltre, l'isola prevede di portare la produzione missilistica annua da 207 a 497 unità, realizzando 30 nuovi centri deputati alla realizzazione delle testate entro il prossimo giugno. (segue) (Cip)