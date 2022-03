Taiwan: avvistato un velivolo cinese nella Zona d'identificazione della difesa aerea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi mesi, le Forze armate hanno intensificato le esercitazioni aeree e terrestri per contrastare gli attacchi da parte cinese. Oltre a organizzare più sessioni di addestramento per l'aeronautica, Taiwan ha rafforzato la cooperazione militare con i Paesi esteri. Lo scorso 17 dicembre, i media locali hanno dato notizia di una rinnovata collaborazione con Singapore, interrotta da Taiwan dopo il sodalizio militare tra l'ex città Stato e la Repubblica popolare. Per un'intera settimana le forze armate singaporiane hanno alloggiato in una caserma nel distretto Fengshan di Kaohsiung, nella parte meridionale di Taiwan, effettuando esercitazioni paracadutistiche nella vicina contea di Pingtung. L'intesa militare Taiwan-Singapore ha avuto inizio nel 1975, quando le esercitazioni tra truppe furono stabilite dal primo ministro di Taipei, Chiang Ching-kuo, e dall'omologo di Singapore, Lee Kuan Yew, nell'ambito dell'accordo Project Starlight. Taiwan ha inoltre intensificato gli scambi con gli Stati Uniti, con i quali aveva avviato forme di cooperazione militare già a partire dal 2021. Secondo quanto riferito allora dalla presidenza e dal ministero della Difesa, le Forze armate statunitensi hanno condotto diverse campagne d'addestramento per le truppe taiwanesi, allo scopo di prepararle a una possibile offensiva militare da parte della Cina. Più di recente, Washington ha annunciato piani di sostegno per la manutenzione dei sistemi missilistici Patriot e Harpoon in dotazione alle Forze armate di Taipei. (segue) (Cip)