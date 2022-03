Energia: De Santis (CR), maggioranza Campidoglio approvi mozione Raggi su caro bolletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrastare il caro bolletta che sta vessando economicamente i cittadini romani in un momento così delicato come quello attuale "si può, anzi, è un atto dovuto". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della lista Civica Raggi, Antonio De Santis. "A tal proposito - spiega -, Virginia Raggi ha presentato in Assemblea capitolina, a nome dei gruppi consiliari del M5s e della lista Civica Raggi, una mozione che mira alla costituzione di un fondo di garanzia e di solidarietà in favore delle famiglie e delle imprese romane in morosità utilizzando la cedola con cui Acea distribuisce annualmente gli utili a Roma Capitale. Un'iniziativa con cui l'amministrazione capitolina potrebbe supportare concretamente i cittadini romani in difficoltà e che, adesso, è al vaglio della maggioranza dem, la quale si è presa due giorni di tempo per esprimersi su quella che, a nostro avviso, è una misura assolutamente necessaria e prioritaria. Auspichiamo che tutti i gruppi consiliari capitolini - conclude De Santis - si mostrino uniti e compatti nel perseguire un obiettivo di estrema importanza per i romani, le cui finalità solidaristiche dovrebbero prescindere da ogni appartenenza o colore politico. I cittadini di Roma, ora più che mai, hanno bisogno di sentire la vicinanza e il sostegno di chi li amministra".(Com)