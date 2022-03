Ucraina: Zelensky al Congresso Usa, Occidente faccia in fretta ad aiutarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente faccia in fretta ad aiutare l'Ucraina anche attraverso sanzioni per dissuadere la Russia. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il suo intervento in video al Congresso degli Stati Uniti che è stato accolto da una lunga standing ovation da parte dei legislatori statunitensi. Zelensky ha aperto il suo discorso lodando il coraggio del popolo ucraino e sottolineando che il "destino" del suo Paese viene "deciso proprio ora durante l'invasione della Russia". Kiev è "ogni giorno sotto attacco missilistico e aereo da parte delle truppe russe. Ma non si arrende", ha detto Zelensky sottolineando come il conflitto sia la "peggiore guerra dalla Seconda guerra mondiale". "Ho l'onore di salutarvi a nome del popolo ucraino, popolo coraggioso e amante della libertà, che da otto anni resiste all'aggressione russa", ha proseguito. "In questo momento, il destino del nostro Paese si sta decidendo. Il destino del nostro popolo in cui gli ucraini saranno liberi, se saranno in grado di preservare la loro democrazia", ha rimarcato. "La Russia ha attaccato non solo noi, non solo la nostra terra, non solo la nostra città, ha intrapreso una brutale offensiva contro i nostri valori, i valori umani fondamentali", ha affermato ancora Zelensky che ha ringraziato gli Stati Uniti e il presidente Joe Biden per i nuovi aiuti stanziati all'Ucraina oltre che per il sostegno militare e le sanzioni imposte contro la Russia. (Nys)