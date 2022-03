Concorrenza: Fassina (Leu), governo apra a correzioni nel ddl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, ringrazia "la presidente De Petris, il senatore Errani e gli altri senatori di Leu per gli emendamenti e i sub-emendamenti presentati al disegno di legge Concorrenza. I testi licenziati dal Consiglio dei ministri continuano a seguire un'impostazione dottrinaria confutata dai dati di realtà nei suoi presunti benefici per i consumatori". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Gli effetti, certo, sono soltanto quelli avversi a lavoratori e piccole imprese. Il ddl e l'emendamento balneari vanno corretti. In particolare, va salvaguardata la gestione pubblica dei monopoli naturali come il Tpl ed il servizio idrico. Va abrogato l'articolo 8, in quanto il servizio taxi ha già un'adeguata regolazione ed già massacrato dalla concorrenza sleale, in una fase di perdurante contrazione delle attività. Infine, vanno salvaguardati gli stabilimenti balneari dall'applicazione a tappeto della Direttiva Bolkestein attraverso la previsione di rinnovi selettivi". Fassina conclude: "Il governo deve lasciare spazio agli interventi del Parlamento, anche perché la fase storica dalla quale le norme provengono è stata definitivamente archiviata dalla guerra in Ucraina". (Com)