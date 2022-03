Roma: cantante albanese Lila tra gli arrestati in indagine su traffico di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cantante albanese Elsa Lila si trova in carcere dopo un'operazione della polizia italiana per il contrasto di un gruppo criminale dedito al traffico di droga. Lila sarebbe tra i nove cittadini albanesi ed italiani arrestati questa mattina a Roma. Tra questi anche il pugile albanese Petrit Bardhi, evidenzia il portale d'informazione "EuroNews Albania". Un altro degli albanesi arrestati sarebbe Arben Zogu, già noto alle forze dell'ordine, che lavorava per questa organizzazione criminale da Acilia. Sono complessivamente 13 persone accusate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e alla cessione e detenzione ai fini di spaccio. Di queste nove sono state arrestate questa mattina in un'operazione svolta dalla Squadra Mobile di Roma con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, dell'Upgsp e della Squadra Mobile di Viterbo, su richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ed emessa dal Gip del Tribunale di Roma.(Alt)