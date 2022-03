Germania: Cdu-Csu, no a proposta maggioranza su fondo speciale Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione, gruppo popolare formato al Bundestag da Unione cristiano-decomcratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), respinge la proposta di riforma costituzionale avanzata dalla maggioranza per l'istituzione del fondo speciale per le Forze armate tedesche (Bundeswehr), con una dotazione da 100 miliardi di euro. Secondo l'Unione, è necessario definire chiaramente che le risorse verranno destinate interamente alla Bundeswehr a al suo equipaggiamento. La proposta di Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) consentirebbe, invece, anche “altri usi”. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, al fine di approvare la riforma costituzionale che istituisce il fondo speciale per la Bundeswehr, è necessaria la maggioranza dei due terzi al Bundestag. Pertanto, i partiti di governo avranno bisogno dei voti dell'opposizione, di cui l'Unione è la forza principale. Intanto, l'esecutivo federale sta elaborando i dettagli dell'impiego del fondo speciale per la Bundeswehr in un piano che, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe essere presentato a giugno. (Geb)