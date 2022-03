Imprese: Axa Partners e Gruppo San Donato unite per la salute (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo lieti della partnership con il Gruppo San Donato - ha dichiarato Simone Monteverdi, Head of Network, Axa Partners Italia - Abbiamo riscontrato da subito una sinergia negli intenti e nella mission tra le nostre realtà. Confidiamo in una proficua collaborazione che si consolidi nel tempo con nuove e interessanti iniziative. Continua la nostra ricerca di alleati di prestigio al servizio dei nostri clienti per proteggere ciò che conta, la salute prima di tutto”. “Il Gruppo San Donato è entusiasta di supportare e condividere questa importante iniziativa di Axa Partners Italia che accoglie, prontamente, le richieste dei propri clienti. La tutela della salute, che è stata minata in questi due difficili anni di pandemia, è oggi, più che mai, punto fermo nella vita di ognuno di noi. Auspico che questa collaborazione possa crescere nell’ottica di offrire sempre maggiori opportunità di cura” ha aggiunto Chloé Larsay, direttrice Marketing, Comunicazione & Fundraising del Gruppo San Donato. (Com)