Energia: Assotutela, sui rincari intervengano gli organi di vigilanza

- Sui rincari dovrebbero intervenire gli organi di vigilanza. Lo afferma in una nota il presidente dell'associazione Assotutela, Michel Maritato. "Sui copiosi rincari, che ogni giorno i cittadini toccano con mano, e sulla necessità che intervenga il governo per calmierare i prezzi ci siamo già espressi. Ma un altro interrogativo ci assale da tempo, perché di prezzi alle stelle si parla da mesi, senza che nessuno, di chi poteva intervenire facesse una piega - spiega -. Ci chiediamo che cosa abbiano prodotto le numerose figure professionali, profumatamente retribuite, le cosiddette Authority, controllori che dovrebbero porre un freno a tutti gli abusi, che hanno a disposizione uffici, personale, attrezzature, informazioni e molto altro. Che leve ha il governo rispetto a tali figure? A cosa servono i supposti controlli se poi non si interviene? Sarà interessante sentire l'audizione che il ministro Cingolani terrà tra breve alla Camera per capire come spiega questa presunta speculazione che lui ha chiamato truffa. E ci chiediamo se Draghi si renda più o meno conto di chi lo circonda. Questi rincari non sono di oggi, è da tempo che noi sollecitiamo attenzione, inascoltati. Sono anni che parliamo dell'ingiustizia degli oneri di sistema. Perché nelle bollette degli utenti virtuosi, ad esempio chi usa rinnovabili, non è previsto un premio? Questo sarebbe un incentivo per incoraggiare i cittadini ad adottare sistemi diversi. Ė evidente che il governo non conosce neanche le leggi di mercato". (Com)