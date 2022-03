Colombia: Ue, legislative trasparenti ma "gravi ostacoli" a elezione rappresentanti per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’elezione dei cosiddetti “seggi speciali per la pace” alla elezioni legislative tenute lo scorso 13 marzo in Colombia è stata "gravemente ostacolata". E’ quanto si legge in una dichiarazione rilasciata oggi dal portavoce Ue Peter Stano, che ha riportato gli esiti del rapporto preliminare degli esperti inviati sul posto per seguire il processo elettorale. “Secondo la missione di osservazione elettorale dell'Ue, la Colombia ha eletto il suo Congresso in un processo trasparente. Il rapporto preliminare evidenzia, tuttavia, che il voto introdotto per eleggere i rappresentanti nei collegi elettorali di pace è stato ostacolato da seri ostacoli”, ha detto il portavoce. (segue) (Mec)