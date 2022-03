Honduras: oggi inizia udienza per estradizione in Usa di ex presidente Hernandez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente dell'Honduras, Juan Orlando Hernandez, potrebbe sapere oggi se verrà estradato negli Stati Uniti, per rispondere del presunto coinvolgimento in reati di narcotraffico e corruzione. Sarà il giudice Edwin Ortez - nell'udienza con inizio alle 9.30 ore locali (il primo pomeriggio in Italia) -, a decidere se la richiesta della giustizia Usa ha basi legali valide e compatibili con l'ordinamento onduregna. Vista la complessità del caso, la decisione potrebbe essere adottata anche nei prossimi giorni. La settimana scorsa, il dipartimento di Stato Usa aveva recapitato a Tegucigalpa la richiesta di estradizione per Juan Carlos Bonilla, ex direttore della Polizia accusato di aver coordinato operazioni di traffico di stupefacenti proprio per conto dell'ex presidente Hernandez. Capo della polizia tra il 2012 e il 2013, Bonilla avrebbe usato il suo incarico per "facilitare il traffico di cocaina e l'uso della violenza, arrivando all'omicidio, per proteggere" criminali "collegati a un gruppo politico che comprende anche Juan Antonio Hernandez, ex deputato e fratello dell'ex presidente". (segue) (Mec)