Honduras: oggi inizia udienza per estradizione in Usa di ex presidente Hernandez (3)

- Hernandez aveva espresso "sorpresa" per la richiesta della giustizia Usa. La decisione di negargli il visto di ingresso, ricorda Hernandez in una lettera aperta e rilanciata sulle reti sociali, viene da un Paese che "è sempre stato amico e alleato nella lotta che il mio governo ha portato avanti in modo coraggioso contro la criminalità organizzata". Quel che sorprende, "come si legge nel secondo paragrafo della dichiarazione del segretario di Stato, Antony Blinken, è che la decisione si basa su 'resoconti giornalistici' e su dichiarazioni di narcotrafficanti e assassini confessi, estradati dal mio governo", ha sottolineato l'ex capo dello Stato parlando di "narcotrafficanti" che "prima controllavano a pieno il Paese". (segue) (Mec)