Honduras: oggi inizia udienza per estradizione in Usa di ex presidente Hernandez (5)

- Dovesse sottoporsi alla giustizia statunitense, "Joh" dovrà rispondere di tre imputazioni: "cospirazione per aver importato una sostanza negli Usa" sapendo "trattarsi di un passaggio illegale"; "usare o portate armi da fuoco, aiutare o istigare l'uso e il possesso" di "mitragliatrici e dispositivi distruttivi"; "cospirazione per usare i portare armi da fuoco" a "sostegno della cospirazione per usare o portare armi da fuoco". Nel corso degli otto anni di governo Hernandez, almeno 32 onduregni accusati di traffico di stupefacenti sono stati estradati negli Usa, molti dei quali condannati. Tra questi anche Juan Antonio "Tony" Hernandez, fratello dell'ex capo dello Stato, cui è stato comminato l'ergastolo. (segue) (Mec)