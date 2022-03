Honduras: oggi inizia udienza per estradizione in Usa di ex presidente Hernandez (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hernandez dovrà attendere l'udienza per l'estradizione in carcere, dato che la Corte Suprema ha respinto la richiesta di domiciliari presentata dai suoi in ragione delle condizioni di salute. L'ex presidente, che soffre di diabete, rimarrà in una cella del Comando delle operazioni speciali delle forze armate. A vigilarlo, con ben cinque anelli di sicurezza, un corpo speciale addestratosi negli Stati Uniti. Hernandez può ricevere solo visite dei suoi legali e della famiglia (la moglie è incaricata di portargli farmacie e il cibo adeguato alla sua condizione di diabetico), ma non può utilizzare il cellulare e non può abbandonare la sua stanza. La consorte, Ana Garcia, ha denunciato un "trattamento umiliante" sofferto dal marito, con "oltre 17 ore di assedio costante di 600 agenti di sicurezza, minacce e timore per la vita e la salute". (Mec)