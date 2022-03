Ucraina: ministro Difesa Estonia, sosteniamo introduzione no-fly zone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Estonia sostiene l'introduzione della no-fly zone sull'Ucraina, ma la questione richiede un consenso. Lo ha affermato il ministro della Difesa estone Kalle Laanet, a Bruxelles per la riunione con gli omologhi della Nato. "Il parlamento estone ha dichiarato molto chiaramente e sta cercando il sostegno per l'implementazione della no-fly zone", ha detto Laanet. "Ma dobbiamo trovare il consenso su questa domanda", ha aggiunto Laanet. Il ministro ha anche affermato che il dispiegamento di missioni di mantenimento della pace in Ucraina è una delle possibilità, ma deve essere discussa in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Sts)