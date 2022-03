Ucraina: l'iniziativa dei premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia evidenza una spaccatura a livello Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi dell’Europa centrorientale sembrano aver deciso di manifestare una posizione “alternativa” a quella di Unione europea e Nato sull’intervento in Ucraina. La visita di ieri sera a Kiev dei primi ministri di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia pare infatti aver segnato un’iniziativa diplomatica autonoma rispetto a Bruxelles e alle altre cancellerie europee, mettendo in discussione anche il fronte atlantico. Il premier polacco Mateusz Morawiecki, il ceco Petr Fiala e lo sloveno Janez Jansa hanno infatti deciso di recarsi di persona a Kiev, attraversando il confine e transitando per l’Ucraina via treno, per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky, il primo ministro Denys Shmyhal e altri membri del governo. Un gesto altamente simbolico, che ha portato il capo dello Stato ucraino a presentare ancora una volta le richieste di un maggiore impegno militare da parte Ue e Nato a sostegno di Kiev e all’istituzione della no-fly zone. Morawiecki al termine dell’incontro ha ribadito l’intenzione di inviare altre armi difensive e di sostenere l’accelerazione della procedura per assegnare lo status di candidato Ue all’Ucraina. (segue) (Vap)