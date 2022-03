Ucraina: l'iniziativa dei premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia evidenza una spaccatura a livello Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una risposta a Zelensky è arrivata anche dal quarto partecipante alla missione, vale a dire il vicepremier polacco e leader del partito Diritto e giustizia (PiS) Jaroslaw Kaczynski, che ha proposto l’invio in Ucraina di una missione di mantenimento della pace. Si tratta di una scelta che avrebbe un notevole impatto sulla postura dell’Alleanza atlantica rispetto al conflitto in Ucraina e aumenterebbe in maniera tangibile il rischio di una escalation di violenza con la Russia. Kaczynski ha infatti parlato di una missione “in grado di difendersi”, che opererà sul territorio dell'Ucraina e quindi “non sarà disarmata”. “Una missione progettata per portare la pace, portare aiuti umanitari, ma protetta dalle forze armate", ha rilevato il leader del principale partito polacco. Una proposta del genere è stata presto rigettata da alleati come i Paesi Bassi, la cui ministra della Difesa Kajsa Ollongren ha rilevato l’impossibilità di istituire una missione di peacekeeping mentre in Ucraina è ancora in corso un conflitto. Al netto della percorribilità delle proposte di Varsavia, l’iniziativa dei governi di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia apre una discussione interna all’Unione europea circa la volontà di “sbilanciarsi” negli aiuti all’Ucraina. Anche dal Baltico è arrivato infatti un segnale, con la visita quasi contemporanea del ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis nel Paese, ricevuto dall’omologo Dmytro Kuleba, e quella del commissario Ue all’Ambiente Virginijus Sinkevicius, il primo membro della commissione a recarsi in Ucraina. (segue) (Vap)