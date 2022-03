Ucraina: l'iniziativa dei premier di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia evidenza una spaccatura a livello Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Bruxelles non sembra essere stato espresso un chiaro sostegno alle cancellerie dei Paesi centrorientali. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel non avrebbe dato alcun mandato ai tre premier, sebbene la visita a Kiev fosse già stata resa nota da Morawiecki nel corso del vertice di Versailles della scorsa settimana. Il portavoce della Commissione europea Eric Mamer ha a sua volta rilevato come i cittadini Ue che “amano la pace” dovrebbero prestare molta attenzione ai rischi di un viaggio in Ucraina, Paese “che subisce una brutale invasione". Secondo il portale “Politico.eu”, la stessa presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sarebbe stata informata in anticipo del viaggio in Ucraina di Sinkevicius, ma da Bruxelles non sarebbe arrivato un mandato ufficiale per la visita. La prudenza dei governi dell’Europa occidentale e delle istituzioni Ue sembra dunque contrapporsi alla tendenza “acceleratrice” delle nazioni centroeuropee, sebbene le spaccature non manchino anche nel solitamente coeso gruppo di Visegrad: se infatti la Polonia guida il gruppo di “falchi”, l’Ungheria frena sugli aiuti militari e ha vietato il transito per il proprio territorio di armamenti destinati all’Ucraina. (Vap)