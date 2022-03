Libano: presidente Aoun riceve vicesegretaria generale Onu, focus su crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il presidente del Libano Michel Aoun ha ricevuto a Beirut la vicesegretaria generale delle Nazioni Unite Amina Mohammed per discutere degli aiuti internazionali necessari per far fronte all'attuale crisi economica e sociale che sta affrontando il Paese dei cedri. La vice segretaria ha incontrato ieri anche il premier libanese Najib Miqati, il quale ha chiesto il sostegno dell'Onu per quanto riguarda il dossier della sicurezza alimentare, "in conformità con il piano delle Nazioni Unite per affrontare le ripercussioni della guerra in Ucraina, in particolare sui Paesi della regione". "L'Unione europea è propensa a concedere aiuti d'urgenza al Libano in seguito alle conseguenze dell'invasione russa dell'Ucraina sull'economia già fragile del Paese dei cedri", ha affermato il ministro degli Esteri Abdallah Bou Habib, citando le parole pronunciate dal capo della diplomazia europea Josep Borrell a margine del Forum della diplomazia di Antalya, in Turchia, che si è svolto dall'11 al 13 marzo scorsi.