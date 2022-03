Cultura: Pesaro Capitale italiana 2024, sindaco Ricci dedica premio alla città ucraina Kharkiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La capitale italiana della cultura per il 2024 sarà Pesaro”. Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel corso della cerimonia di proclamazione che s’è tenuta stamani al Ministero della Cultura, ricordando come quest’anno l'appuntamento arrivi "in un momento complicato in cui abbiamo ritrovato la guerra di nuovo così vicina a noi. In queste ore difficili, cerchiamo di guardare avanti e nello specifico al 2024 e lavoriamo con fiducia e speranza affinché tutto sia superato nel migliore dei modi”, ha detto. “C'è chi vince e c'è chi è finalista, ed essere finalisti è come essere candidati all'Oscar. È già un grande risultato entrare nella short list sia perché è frutto di un'idea di programmazione condivisa sia perché è un titolo importante e bisogna cominciare a fregiarsi anche del titolo di finalista della Capitale italiana della cultura” ha continuato Franceschini. “È molto bello il gesto con cui il sindaco di Pesaro ha dedicato la vittoria alla città ucraina di Kharkiv. Veramente un gesto molto simbolico e molto forte che conferma quanto la cultura unisca e sia strumento di pace”, ha concluso. (segue) (Com)