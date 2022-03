Imprese: Cciaa Rieti-Viterbo, attivo sportello Etichettatura e sicurezza prodotti per supporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato attivato dalla Camera di commercio di Rieti Viterbo, in collaborazione con il laboratorio chimico Camera di Commercio Torino, lo "Sportello Etichettatura e sicurezza prodotti", che offre gratuitamente un servizio di primo orientamento ed informazione alle imprese, fornendo loro gli strumenti per un corretto approccio alla materia e il necessario supporto nell'assolvimento degli obblighi di legge. L'attività dello sportello Etichettatura e sicurezza prodotti è rivolta alle imprese del comparto alimentare e non alimentare con sede legale nelle province di Rieti e Viterbo, che possono richiedere allo sportello informazioni su tematiche correlate all'etichettatura e alla sicurezza dei prodotti. Lo comunica in una nota la Camera di Commercio Rieti-Viterbo. (Com)