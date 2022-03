Brasile: Banca centrale diffonde oggi il valore del nuovo tasso di sconto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta di politica monetaria della Banca centrale (Bc) del Brasile renderà oggi noto il nuovo tasso di sconto (Selic), sin qui fissato al 10,75 per cento su anno. Le ultime previsioni degli analisti di mercato, raccolte nel bollettino settimanale "Focus" publicato dalla stessa Bc, indicano un aumento di un punto, arrivando fino all'11,75 per cento. Nell'ultima riunione, il comitato per la politica monetaria (Copom) aveva anticipato interventi di portata inferiore agli aumenti di 1,5 punti percentuali adottati nelle tre ultime riunioni. La decisione è però destinata a riflettere l'acuirsi della crisi in Ucraina e le ricadute sull'andamento dei prezzi. Lo stesso bollettino "Focus", in gran parte registrando l'impennata dei prezzi sui carburanti, ha spinto dal 5,65 al 6,45 per cento la previsione sull'inflazione per il 2022. (segue) (Brb)