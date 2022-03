Torino: aeroporto Caselle, al via sperimentazione guida autonoma per passeggeri ridotta mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Caselle (Torino) da il via alla sperimentazione di dispositivi di mobilità personale a guida autonoma per l'assistenza di passeggeri a ridotta mobilità (Prm). Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la start-up torinese Alba Robot nell'ambito di Torino City Lab. La struttura ideata dai laboratori del Tcl è 'Sedia' (Seat designed for intelligent autonomy), un innovativo dispositivo a guida autonoma e comandi vocali. E' la prima sperimentazione di questo tipo ad essere applicata in ambito aeroportuale a livello italiano. Attualmente è in corso la fase di validazione e ottimizzazione, a valle della quale verrà avviata la sperimentazione operativa.(Rpi)