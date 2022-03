Germania: accordo nella maggioranza su raddoppio sussidio riscaldamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti di maggioranza al Bundestag hanno raggiunto un accordo sul raddoppio del sussidio per il riscaldamento, già approvato dal governo federale per far fronte al rincaro dell'energia. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che il provvedimento è destinato a titolari del sussidio abitativo, studenti e tirocinanti con borse di studio o per la formazione professionale. I beneficiari del sussidio abitativo che vivono da soli riceveranno 270 euro, i nuclei familiari composti da due persone 350 euro. Per ogni coinquilino in più sono previsti altri 70 euro. Studenti, tirocinanti e altri beneficiari otterranno 230 euro. Del sussidio dovrebbero beneficiare circa 2,1 milioni di persone che dovrebbero ricevere i fondi direttamente sul conto in banca, senza che sia necessario presentare una domanda. (Geb)