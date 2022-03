Pnrr: Radicali Roma, da oggi parte osservatorio monitoraggio e valutazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pnrr rappresenta un'occasione unica per garantire a Roma un futuro sostenibile che riduca le disuguaglianze e crei opportunità di crescita e sviluppo. Per questo oggi lanciamo il nostro 'Osservatorio Pnrr' per monitorare la capacità delle istituzioni romane di aggiudicarsi i bandi che di volta in volta verranno pubblicati dai ministeri competenti e lo stato di avanzamento delle opere finanziate grazie ai fondi europei. Un'operazione di trasparenza e informazione a disposizione di tutti i cittadini sul nostro sito". Così in una nota Leone Barilli, segretario di Radicali Roma. "Da anni la Capitale soffre in maniera cronica di investimenti inadeguati al suo ruolo e alla sua dimensione. Negli ultimi cinque anni la media investimenti a Roma è stata di poco più di 200 milioni di euro l'anno, circa 75 euro l'anno per residente: un terzo della quota corrispondente per un cittadino di Napoli e un quarto per un cittadino di Milano". (segue) (Com)