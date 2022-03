Pnrr: Radicali Roma, da oggi parte osservatorio monitoraggio e valutazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta Gualtieri ha messo al centro dell'azione amministrativa proprio la capacità di attrarre più risorse possibili dal Next Generation Eu. Se sarà in grado di aggiudicarsele vincendo i bandi, si tratta di una cifra che all'8 marzo era di 618 milioni di euro e che, sommata ai progetti Caput Mundi e Cinecittà, arriverebbe a quasi 1,5 miliardi", continuano la nota. "La qualità dei progetti, i criteri di scelta e la loro effettiva realizzazione saranno fattori determinanti: con il nostro 'Osservatorio' - conclude Barilli - vogliamo sopperire alla mancanza di trasparenza da parte di Roma Capitale rispetto a questo tema e pubblicare approfondimenti di analisi degli investimenti più importanti finanziati con il Pnrr, valutandone qualità ed efficacia". (Com)