Istat: trasporto marittimo merci, Italia al secondo posto in Europa. Nel 2020 -7,3 per cento

- Da diversi anni l’Italia si colloca al secondo posto in Europa, dopo i Paesi Bassi, per il trasporto di merci via mare. Nel 2020, la pandemia da Covid-19 e le restrizioni messe in atto dai vari Paesi hanno determinato una drastica diminuzione delle merci trasportate a livello mondiale. Lo ha rilevato l'Istat. Rispetto al 2019, nell’insieme dei Paesi dell’Ue27 (dal 2020 senza Regno Unito) il calo è stato del 7,3 per cento. I Paesi Bassi, pur con una diminuzione pari a -8,2 per cento, continuano a mantenere il primato per quantità di merce trasportata, (il 16,8 per cento del totale dei Paesi Ue). A seguire l’Italia, che detiene una quota del 14,1 per cento e, rispetto al 2019, ha segnato una diminuzione del 7,6 per cento. Il nostro Paese precede la Spagna, che ha una quota del 13,7 per cento e ha subito una variazione di -8,3 per cento rispetto al 2019. Gli altri Paesi rilevanti per il trasporto di merci via mare sono Germania, Francia e Belgio (circa l’8 per cento del totale Ue per ciascun Paese).Tra i primi 20 porti europei con la maggiore quantità di merce trasportata, sempre nel 2020, Trieste figura all’ottavo posto e Genova al tredicesimo.(Ren)