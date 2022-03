Roma: dopo aver provato a truffare anziano fugge all'alt dei carabinieri, arrestato 34enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Roma Casal Palocco hanno arrestato un uomo di 34 anni, ritenuto gravemente indiziato dei reati di riciclaggio, resistenza ad un pubblico ufficiale, tentato furto in abitazione e possesso di arnesi atti allo scasso. Nell’ambito di un mirato servizio di contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani, i carabinieri hanno notato l’uomo alla guida di un Suv di colore blu con all’interno altri passeggeri, aggirarsi con fare sospetto in via E.W. Ferrari ed hanno deciso di intimargli l’alt. Il 34enne alla guida ha eluso il controllo e ne è nato un inseguimento. Durante la fuga l’uomo ha danneggiato alcune auto in transito, per fortuna senza provocare feriti e, dopo alcuni metri ha arrestato la marcia del mezzo. (segue) (Rer)