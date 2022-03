Russia: Lavrov, tutti i Paesi Ue tranne la Francia "sottomessi" agli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi tutti i Paesi dell'Unione europea, ad eccezione della Francia, sono "sottomessi" alla volontà degli Stati Uniti. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un'intervista al canale televisivo dell'agenzia di stampa "Rbk". Secondo il diplomatico russo, l'Europa è pronta ad accettare "l'ordine mondiale imposto da Washington" in qualsiasi forma. "Rimane in sostanza solo il presidente francese Emmanuel Macron, che continua a ricordare la necessità di un'autonomia strategica dell'Unione europea. Nessuno permetterà che ciò avvenga", ha sottolineato Lavrov. (Rum)