Energia: Santanché (Fd'I), da Cingolani no soluzione, Pnrr obsoleto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal ministro Cingolani ci saremmo aspettati non una lezione ma soluzioni per la crisi in atto. Il Pnrr per il 40 per cento è impegnato sulla transizione ecologica mentre la realtà attuale è stravolta dalla guerra in Ucraina, con tutte le conseguenze del caso, e ci sarebbe bisogno di una sua riscrittura". Lo ha dichiarato in Aula la senatrice di Fratelli d'Italia Daniela Santanché. "Il Pnrr - ha sottolineato - va riscritto dalle sue fondamenta, siamo reduci da 2 anni e mezzo di disastri ed è il momento di dare risposte che per Fratelli d'Italia sono taglio delle accise e dell'Iva. Se le imprese falliscono a causa dei mancati interventi il costo degli ammortizzatori sociali sarebbe molto più alto e quella del governo che ancora non prende decisioni è una visione miope". (segue) (Rin)