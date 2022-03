© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, si recherà oggi pomeriggio in visita in Moldova, insieme al presidente della Romania Klaus Iohannis. Lo ha annunciato l'ufficio stampa del governo di Bucarest in una nota. Il premier parteciperà, insieme al capo dello Stato, ai colloqui ufficiali con la presidente della Moldova, Maia Sandu. Al termine, Iohannis e Sandu rilasceranno dichiarazioni congiunte alla stampa. (Rob)