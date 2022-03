Energia: Fratoianni, FI-Lega e Iv guardiani di ingiustizia sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni tanto servirebbe ricordare ciò che è accaduto, per non farsi ingannare. In questi giorni bisogna ricordare che a dicembre 2021 Forza Italia, Lega e Italia viva hanno bloccato il contributo di solidarietà da parte dei redditi medio-alti (nemmeno una tassa, solo rimandare gli sgravi fiscali provenienti dalla riforma Irpef) per ridurre l'aumento delle bollette". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Quegli stessi partiti - prosegue - che ora invocano indignati interventi da parte del governo (di cui fanno parte) per ridurre, guarda caso, l'aumento delle bollette. Ma non prendendo da chi ha di più o tassando gli extraprofitti delle compagnie. No no, attingendo dalla fiscalità generale, cioè da tutti indistintamente Ecco cos'è la destra in questo Paese - conclude Fratoianni -. Guardiani dell'ingiustizia sociale, senza un briciolo di vergogna". (Rin)