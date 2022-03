Energia: Newcleo firma intesa con Enea per sviluppo sistemi nucleari sicuri e innovativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Produrre energia in modo sicuro, affidabile e sostenibile attraverso sistemi nucleari innovativi di piccole dimensioni, da realizzare al di fuori dell'Italia. È questo in sintesi l'obiettivo dell'accordo quadro siglato da Newcleo, società per lo sviluppo di sistemi nucleari innovativi di quarta generazione, ed Enea, che prevede la realizzazione di Advanced Modular Reactors di piccole dimensioni raffreddati al piombo invece che ad acqua, molto più semplici e affidabili. Secondo quanto riferisce una nota dell’Enea, Newcleo si propone di sviluppare i primi prototipi entro sette anni e, successivamente, di commercializzarli a livello internazionale per sostituire gli attuali reattori di seconda e terza generazione. La collaborazione prevede, in particolare, la realizzazione di un prototipo elettrico del sistema Lfr (Lead-cooled Fast Reactor, reattori raffreddati al piombo), senza l'uso di materiali radioattivi o combustibile nucleare, che permetta di studiare a fondo le prestazioni termo-fluidodinamiche, meccaniche e funzionali. Le attività congiunte riguardano inoltre la progettazione degli Ads (Accelerator Driven System) che permetteranno di ridurre drasticamente il volume dei rifiuti nucleari esistenti. (segue) (Res)